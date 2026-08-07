Wer am Sonntag wie gewohnt den «ZDF-Fernsehgarten» einschaltet, sieht keine Liveshow, sondern ein Quiz zur 40-jährigen Geschichte des Formats. Wie schlägt sich Kiwi wohl allein gegen drei Promis?

Mainz (dpa) – Wer am Sonntag wie gewohnt den «ZDF-Fernsehgarten» sehen will, wird möglicherweise enttäuscht, wenn er die übliche Liveshow erwartet. Fans bekommen am 9. August allerdings trotzdem zwei Stunden Andrea Kiewel geboten. Die Liveshow vom Mainzer Lerchenberg fällt zwar aus, dafür gibt es ein Quiz zur 40-jährigen Geschichte der Sommersonntagssendung.

Moderiert wird die Sendung «ZDF-Fernsehgarten – Das Quiz» vom «Let's Dance»-Chefjuror Joachim Llambi. Andrea Kiewel ist als Kandidatin allein gegen drei Promis zu sehen. Ihre Gegner sind Sänger Vincent Gross («Aperol Spritz»), Schauspielerin Janine Kunze und «heute-show»-Comedian Lutz van der Horst.

Die Redaktion lasse sie mitspielen, aber sie könne sich die Quizfragen ja eben nicht selbst stellen, erklärt Kiewel das Konzept des Quiz. Das Publikum im kleinen Studio auf dem Fernsehgartengelände besteht aus ein paar Dutzend Kerlen vom Mainzer Männerchor Goldisch Meenzer Bube.

Die drei Promis, die gegen Kiwi spielen, könnte man als Stammgäste der Open-Air-Show bezeichnen, zumindest war Gross schon 18 Mal zu Gast, van der Horst sogar 21 Mal und Kunze, nun ja, immerhin viermal.

«Vergessen Sie alle anderen Quizshows...»

Wer am Ende nach sieben Quizrunden und einem aufwendigen Finale siegt – das Trio oder Kiwi – und immerhin zehn Minuten Sendezeit zur eigenen Verfügung am 27. September gewinnt, das sei an dieser Stelle nicht verraten.

«Vergessen Sie alle anderen Quizshows, denn hier kann nur eine gewinnen», sagt Kiewel zu Beginn übermütig und zeigt amüsiert auf sich selbst. In den folgenden Spielrunden gibt es allerhand altes Bild- und Tonmaterial zu sehen.

Kiwi kommt mit dem Staunen und ihrer Aufregung kaum hinterher. «Habt ihr das gesehen, wie jung ich war?», schlägt sie sich einmal an den Kopf. «Ich will sehen, wie die verlieren», ruft sie ihren Gegnern hinüber.

«Ich kenn' von Helene sowieso nur „Atemlos“»

In den Spielen geht es beispielsweise darum, stumm gestellte Musikauftritte von früher zu erkennen, alten Fernsehgarten-Clips das Jahr der Entstehung zuzuordnen oder Vorhersagen über folgende Geschehnisse in alten Ausschnitten, die gestoppt werden, zu wählen.

Als an einer Stelle ein Lied von Helene Fischer erraten werden soll, sagt Kiwi nur: «Ich kenn' von Helene sowieso nur „Atemlos“.» Später geht es in einem Geschicklichkeitsspiel darum, um die Wette Pizzakartons zu falten.

Kiewel ehrt während der Quizshow öfter ihre in Ausschnitten zu sehende Vorgängerin Ilona Christen. Sie moderierte die Show als Erste von 1986 bis 1992. Christen starb 2009 mit nur 58 Jahren.

«Wär' Ilona nicht die erste Moderatorin dieser Show gewesen, gäb's diese Show nicht mehr», sagt Kiewel (61). Sie sei einfach so gut gewesen. «Meeeegafrau!»

«ZDF-Fernsehgarten», das bedeutet nach Senderangaben seit 1986, nebenbei bemerkt, schon über eine Milliarde Zuschauer zu Hause, über drei Millionen Zuschauer live vor Ort, mehr als 5.000 musikalische Auftritte, mehr als 680 Folgen und rund 82.000 Sendeminuten.

Zarrella ist schuld

Und was wir noch sagen wollten: Der Grund, warum an diesem Sonntag keine Fernsehgarten-Liveshow produziert wird, ist Giovanni Zarrella. Das «Fernsehgarten»-Gelände wird am Wochenende von seiner Show belegt.

Er zeichnet am Samstagabend eine Sommerparty auf. Diese Show bekommen die Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer aber erst drei Wochen später zu sehen.

«Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty» soll am 29. August ausgestrahlt werden. Mit der Sommerausgabe werde das fünfjährige Jubiläum der «Giovanni Zarrella Show» gefeiert, die im September 2021 Premiere hatte, erklärt das ZDF.

Gäste sind dann laut Ankündigung Stars wie Kerstin Ott, Vanessa Mai, Andreas Gabalier, Mark Medlock, Frida Gold, Joey Heindle – und übrigens auch Vincent Gross.