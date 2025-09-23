Das Denkmal für eine Partnerstadt wurde in Koblenz mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen. Was ist über den Vorfall bekannt?

Koblenz (dpa/lrs) – Ein Denkmal für die israelische Stadt Petah Tikva ist in Koblenz beschmiert worden. Bislang Unbekannte hätten das Denkmal in der Stadtmitte am Sonntagvormittag mit roter Farbe verschmiert, teilte die Polizei mit. Sie sucht nun Zeugen.

«Seit dem Jahr 2000 besteht zwischen Koblenz und der israelischen Stadt Petah Tikva eine Partnerstadt, die durch das Denkmal nach außen sichtbar gemacht wird», hieß es in der Mitteilung. Zu möglichen Hintergründen könne man nichts sagen, sagte ein Polizeisprecher.