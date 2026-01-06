Defekt löste Feuer in Saarbrücker Umspannwerk aus

Ende September brannte es in einem Umspannwerk in Saarbrücken. Jetzt steht fest: Es war kein Anschlag.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Gut drei Monate nach einem Brand in einem Saarbrücker Umspannwerk mit größerem Stromausfall steht die Ursache fest. Das Feuer sei durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, teilte die Sprecherin der Stadtwerke Saarbrücken mir. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.

Grund sei Materialschwäche gewesen: Diese habe einen Lichtbogen verursacht, der den Brand entfacht habe, sagte die Sprecherin weiter. Ein Anschlag könne ausgeschlossen werden.

Wegen des Brandes waren Ende September rund 20.000 Haushalte zwischenzeitlich ein paar Stunden ohne Strom. «Durch Zuschaltungen konnte man das schnell beheben», sagte die Sprecherin.

Die Schadenshöhe sei noch unklar. Das Umspannwerk werde aber nicht repariert. Es sei ein Neubau geplant.

In Berlin sorgt im Südwesten der Stadt ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke weiterhin für größere Stromausfälle. Zuletzt waren noch mehr als 25.000 Haushalte ohne Strom. Zu dem Anschlag hat sich eine mutmaßlich linksextremistische Gruppierung bekannt.