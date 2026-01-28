Notfall
Deckenteile im Rathaus in Mayen heruntergestürzt
Statiker und Fachfirmen prüfen jetzt die Lage. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?

Mayen (dpa/lrs) – Im Rathaus in Mayen sind Deckenteile heruntergestürzt. Betroffen war ein Büro der Verbandsgemeinde-Kasse im Altbau des Rathauses, wie die betroffene Verbandsgemeinde Vordereifel mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag niemand.

«Derzeit prüfen Statiker und Fachfirmen die Situation vor Ort», teilte die Gemeinde mit. Nach Angaben eines Sprechers waren am Dienstag auch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk (THW) im Einsatz. Interessant für Bürgerinnen und Bürger: Das Meldeamt, das Standesamt und die Kasse bleiben laut Mitteilung diese Woche geschlossen.

