Das Hotel befindet sich im Abriss. Einsatzkräfte prüfen nun, ob sich Menschen in dem Gebäude aufhalten.

Boppard (dpa) – In einem ehemaligen Hotel in Boppard ist eine Decke im Dachgeschoss eingestürzt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers handelt es sich um ein baufälliges Gebäude, das sich bereits im Abriss befindet. Ob sich Menschen darin aufhalten, wird derzeit noch geprüft. Hinweise darauf gibt es bislang nicht.

Anwohner hätten sich gemeldet, weil sie den Eindruck hatten, dass es in dem Gebäude am Dienstagabend zu einem Deckeneinsturz gekommen sei, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr werde das Gebäude zunächst nicht betreten, sagte der Sprecher. Es soll mit Drohnen untersucht werden. Auch ein Baufachberater des Technischen Hilfswerks ist vor Ort. Es werde auch geprüft, ob für die umliegenden Gebäude eine Gefahr besteht, teilte die Polizei mit.