In Koblenz wird David Langner als Oberbürgermeister bei der Wahl bestätigt. Der Vorsprung ist deutlich.

Koblenz (dpa/lrs) – Amtsinhaber David Langner bleibt Oberbürgermeister von Koblenz. Er kam bei der Wahl laut vorläufigem Wahlergebnis auf deutliche 67,1 Prozent aller Stimmen. Der 50-Jährige war zwar als Einzelkandidat angetreten, wurde aber von der SPD und den Grünen unterstützt.

Für die CDU trat Ernst Knopp an. Der 56 Jahre alte EDV-Berater kam auf 21,7 Prozent der Stimmen. Für die AfD erreichte Markus Meisner 7,6 Prozent. David Dasbach (Die Partei) erhielt 3,6 Prozent. Bei der Wahl in Koblenz waren rund 83.500 Menschen wahlberechtigt.