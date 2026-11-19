Bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter sind in Rheinland-Pfalz vereinzelt bereits gefallen. Der DWD hat eine amtliche Warnung herausgegeben – worauf sich die Menschen einstellen müssen.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wegen des anhaltenden Dauerregens in Rheinland-Pfalz vor möglicherweise überfluteten Straßen und Unterführungen sowie Erdrutschen. Die amtliche Warnung gilt seit dem späten Donnerstagvormittag und zunächst bis Freitagabend, 22.00 Uhr. Sie liegt auf der zweithöchsten von vier Warnstufen.

Nach Angaben des DWD sind in den letzten drei Tagen 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen, vereinzelt sogar bis zu 80 Liter. Die Niederschläge sollen mit kurzzeitigen Unterbrechungen bis Samstagfrüh anhalten.