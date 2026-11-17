Offenbach (dpa/lrs) - Regen und stürmische Böen - die kommenden Tage werden ungemütlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Regen hält bis Ende der Woche an, vereinzelt kann es zu Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dadurch steigen auch die Flusspegel nach Informationen der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz: Insbesondere in Westerwald, Eifel und Hunsrück dürfte im Laufe der Woche die Meldehöhe erreicht werden. Im Rhein normalisieren sich demnach die Wasserstände nach historischen Niedrigständen.

Für den Tagesverlauf warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Dauerregen und Sturmböen. Es kann zu herabstürzenden Ästen und vereinzelten Überflutungen von Straßen oder Unterführungen kommen. Der DWD rät daher zu besonderer Achtsamkeit im Straßenverkehr. Am Nachmittag rechnen die Meteorologen mit Schauern und einzelnen Gewittern. Nahe der Mittelgebirge im Westerwald, bei Hunsrück und im Saar-Nahe-Bergland kommt es zu ergiebigem Dauerregen. Aufsummiert könnten bis Freitagabend mit Unterbrechungen zwischen 60 und 90 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, vereinzelt seien auch um 100 Liter pro Quadratmeter möglich, so der DWD.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 10 Grad. Aus Südwest kommen starke bis stürmische Böen, die in exponierten Lagen vereinzelt zu Sturmböen werden können. Wer am Mittwoch das Haus verlässt, ist wohl mit Regenjacke und Regenschirm gut beraten. Der DWD erwartet viele Wolken, schauerartigen Regen und vereinzelt Gewitter. Die Höchsttemperaturen klettern auf 10 bis 13 Grad, in höheren Lagen auf 8 bis 10 Grad. Es weht ein mäßiger Wind, teils mit stürmischen Böen.

Die Nacht zum Donnerstag wird nach Angaben der Meteorologen weiterhin nass und windig. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 9 Grad. Der Donnerstag zeigt sich regnerisch, vereinzelt auch mit Gewittern. Die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad, in den Hochlagen 10 bis 14 Grad. Es wird windig, mit starken bis stürmischen Böen.

Am Freitag ist weiter mit Regen zu rechnen. Es bleibt windig, bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Im Bergland kommt es vereinzelt zu stürmischen Böen. In der Nacht zum Samstag hält der Regen an, klingt aber von Norden her zunehmend ab. Die Tiefstwerte liegen am Samstag zwischen 4 und 2 Grad, bei längeren Auflockerungen bis minus 1 Grad. Dann besteht vereinzelt Glättegefahr.