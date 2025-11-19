Dauerhafte Kälte und Niederschläge im Südwesten erwartet

Kälte, Schnee und Glätte: Das Wetter im Südwesten bleibt winterlich. Worauf sich Autofahrer und Fußgänger in den kommenden Tagen einstellen müssen.

Offenbach (dpa/lrs) – Nasskaltes Winterwetter hat den Südwesten weiterhin fest im Griff. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Mittwoch mit bedecktem Himmel zu rechnen. Zeitweise komme es zu Niederschlägen.

Während im Flachland mit Regen oder Schneeregen zu rechnen sei, könne es ab etwa 400 Metern schneien. Bei Temperaturen zwischen 2 und 6 Grad ist laut DWD auch Glätte nicht ausgeschlossen. In Hochlagen ist mit Werten um den Gefrierpunkt zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag kann es auch in tiefen Lagen schneien. Bei Werten zwischen 2 und -2 Grad kann es verbreitet glatt werden.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen weiterhin starke Bewölkung und einzelne Schauer. Oberhalb von 300 Metern könne es zu Schnee mit Glätte kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad. In der Nacht könnte es bei Temperaturen zwischen 0 und -5 Grad erneut streckenweise glatt werden. Verbreitet ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Freitag halten sich Quellwolken über dem Südwesten. Weiterhin kann es zu schwachen Schneeschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2 Grad.