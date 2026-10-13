Das Bewusstsein für Datenschutz wächst in der Bevölkerung. Das zeigt sich an der anziehenden Zahl von Beschwerden.

Mainz (dpa/lrs) – Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz beschweren sich über mangelnden Datenschutz. Knapp 1.800 Beschwerden lagen dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dieter Kugelmann, nach den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres vor. Das sind bereits mehr als im gesamten Vorjahr mit 1.717 Fällen.

Diese Entwicklung zeige, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Datenschutz steige, sagte Kugelmann in Mainz. Die Aufsichtsbehörde registriere zudem, dass mittlerweile viele Beschwerden mit Künstlicher Intelligenz verfasst und dadurch spürbar umfangreicher werden.

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz gemeldeten Datenpannen zog ebenfalls an: Bis Ende September habe es knapp über 1.000 Meldungen gegeben, berichtete der Datenschutzbeauftragte. Darunter seien viele Hacking-Angriffe und Phishing gewesen. Im gesamten Jahr 2025 lag die Zahl der gemeldeten Datenpannen bei 988.