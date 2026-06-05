In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen auf ein wechselhaftes Wochenende einstellen. Neben Schauern sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vereinzelt auch Gewitter möglich.

Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf ein nasses Wochenende einstellen. Am Freitag ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schauer auf, vereinzelt sind auch kurze Gewitter möglich. Am Abend klingen die Niederschläge ab. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 22 Grad, in höheren Lagen etwa 15 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert die Bewölkung auf, es bleibt weitgehend trocken. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen 10 und 6 Grad. Der Samstag beginnt zunächst regenfrei. Ab dem Nachmittag breiten sich von Südwesten her gebietsweise Schauer aus, vereinzelt sind auch Gewitter mit starken Böen möglich. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sollten an ihre Regenschirme denken. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Sonntag etwas freundlicher

Am Sonntag zeigt sich der Norden meist wolkig, im Süden wird es freundlicher. Richtung Westerwald sind einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 24 Grad, in höheren Lagen auf 17 bis 20 Grad.