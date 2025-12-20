Das sagt der Bischof zu Weihnachts-Kirchgängern

Auch wenn man das Jahr über nicht geht: Für viele gehört der Gang in die Kirche an Weihnachten dazu. Warum der Trierer Bischof das gut findet.

Trier (dpa/lrs) – Was sagt der Trierer Bischof Stephan Ackermann zu Leuten, die nur an Weihnachten in die Kirche gehen? «Herzlich willkommen!», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Ich freue mich immer, wenn viele Leute in die Weihnachtsgottesdienste kommen.»

Natürlich hoffe er aber, dass diese Menschen dann im Gottesdienst eine Erfahrung machten, die sie motiviere, öfter zu kommen. «Die Weihnachtsbotschaft ist nicht nur eine Botschaft zur Verschönerung des Weihnachtsfestes», sagte der Bischof. «In ihr steckt eine große Kraft.»

Zum Bistum Trier gehören gut 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.