Historiker haben sexuellen Missbrauch im Bistum Trier seit 1946 untersucht. Zwischendurch gab es immer wieder Ergebnisse. Jetzt kommt die Gesamt-Bilanz.

Trier (dpa/lrs) - Im Bistum Trier haben Kleriker vor allem Erstkommunionkinder und Messdiener sexuell missbraucht: 70 Prozent der Missbrauchsopfer waren Kinder unter 14 Jahren, wie aus dem Abschlussbericht der historischen Studie zu sexuellem Missbrauch von 1946 bis 2021 im Bistum Trier hervorgeht. Die Kinder hätten vor allem im Alter von 9 bis 13 Jahren sexuelle Gewalt erfahren.

Insgesamt dokumentierten die Historiker Lena Haase und Lutz Raphael für den Zeitraum mindestens 783 Menschen, die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und Laien wurden. Rund 70 Prozent waren Jungen. Die Forschenden haben zudem 252 Beschuldigte identifiziert, die meisten davon Priester.

Ein Großteil der Taten geschah in Räumen, die der Täter kontrollierte: im Pfarrhaus oder in der Wohnung des Täters, in seinem Auto und auf Ferienfreizeiten. Diese Orte machen knapp die Hälfte der Tatorte aus. In 124 Fällen waren Kinder- und Erziehungsheime, Klöster oder Internate Tatort.

Die Forschenden werteten mehr als 1.800 Akten aus, vor allem Personalakten beschuldigter Priester sowie Bestände des Geheimarchivs. Sie hätten in allen Abteilungen und Archiven des Bistums uneingeschränkte Akteneinsicht bekommen, teilten sie mit.

Der Bericht betont zugleich, dass die Zahlen nur das Hellfeld abbilden. Zuvor sind bereits vier Zwischenberichte zu Amtszeiten von sechs Trierer Bischöfen veröffentlicht worden.

Verantwortliche haben jahrzehntelang vertuscht

Laut Studie hatte ein kleiner Kreis der Beschuldigten großen Anteil an den Taten: 35 Mehrfach- und Intensivtäter missbrauchten mindestens 438 Betroffene, das entspricht 56 Prozent des Hellfelds.

Den Höhepunkt sehen die Forschenden in den Jahren 1960 bis 1974 mit 18 Erstfällen pro Jahr. Erst Mitte der 1990er Jahre gab es eine Trendwende zu niedrigeren Fallzahlen. Seit 2005 liegt der Wert bei zwei.

Die Bistumsleitungen reagierten nach Befund der Studie über fünf Jahrzehnte vor allem mit dem Ziel, öffentliches Aufsehen zu vermeiden. Die Verhinderung der Straftaten blieb nachrangig, die Fürsorge für die Opfer fehlte ganz.

Betroffene alleine gelassen

Bei der Sanktionierung von Tätern dominierte bis weit in die 2000er Jahre neben Exerzitien vor allem die Versetzung – innerhalb des Bistums, in andere Diözesen oder ins Ausland. Entlassungen aus dem Klerikerstand gab es bis 2001 nur eine.

Kirchenrechtliche Meldungen an den Vatikan wurden erst nach 2001 und vollständig nach 2010 zur Regel. Die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaften wurde erst 2010 formalisiert, seit 2018 finden regelmäßige Meldungen statt. Insgesamt wurden gegen 77 Beschuldigte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen eröffnet.

Für die Betroffenen gab es lange kaum Fürsorge. Für die Amtszeiten der Bischöfe Franz Rudolf Bornewasser (1946-1951), Matthias Wehr (1951-1966) und Bernhard Stein (1967-1980) ist kein Fall dokumentiert, in dem sich ein Verantwortlicher persönlich um Betroffene kümmerte, so die Studie.

«Erschreckendes Ausmaß sexuellen Missbrauchs»

«Erneut wird das erschreckende Ausmaß sexuellen Missbrauchs deutlich. Viele Betroffene leiden ihr Leben lang unter den Verbrechen. Hilfe kommt oft verspätet oder überhaupt nicht», teilte die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier mit. Die Kommission hat das Forschungsprojekt initiiert.

Seit 2010 gibt es ein Verfahren zur Anerkennung des Leids. Nach Angaben des Bistums Trier wurden seit 2010 bis Ende 2025 aus dem Bischöflichen Stuhl rund 4,5 Millionen Euro an Betroffene gezahlt. Zudem wurden Therapiekosten in Höhe von gut 210.000 Euro erstattet.

Ab 2010 strukturelle Veränderungen

Die Forschenden sehen die seit 2010 eingeleiteten Veränderungen vor allem als Folge des öffentlichen Drucks. Die Enthüllungen am Berliner Canisius-Kolleg Anfang 2010 markierten den Beginn der bundesweiten Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche.

Die Bistumsleitung unter dem Trierer Bischof Stephan Ackermann habe die systematische Klärung und Meldung eingerichtet, so die Studie. Es gebe einen Präventionsbereich und Betroffenenfürsorge. Das «institutionelle und personelle Setting» im Bistum habe sich somit grundlegend geändert.

Früher gab es «Mauer des Schweigens»

Die Studie schaut auch auf Faktoren, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in den 75 Jahren ermöglicht haben. Die Kleriker hätten in der Nachkriegszeit eine Autorität gehabt, die Tätern half, straflos Missbrauch an Minderjährigen zu begehen, heißt es.

Hinzu kommt, dass «die große Mehrzahl» betroffener Kinder und Jugendlicher es nicht wagte, sich an Erwachsene im engen Umfeld zu wenden, um Hilfe zu bekommen. Sie seien immer wieder auf «die Mauer des Schweigens» gestoßen.

Erst in den 2000ern und umfassend ab 2010 wandelte sich das Umfeld der Betroffenen «zu einer Instanz, die aktiv auf Schutz und Aufklärung» drängte.

Was die Aufarbeitungskommission fordert

Die Aufarbeitungskommission fordert einen stärkeren Blick auf Prävention zur Vermeidung sexuellen Missbrauchs. Erforderlich seien leicht zugängliche Hilfsangebote für Betroffene, aber auch Achtsamkeit überall im Bistum.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann erklärte, er werde die Aufarbeitung und Bekämpfung sexueller Gewalt im Bistum Trier nun nicht als «abgeschlossenes Kapitel» betrachten, sondern als «bleibende Verpflichtung». Die «Kultur der Achtsamkeit und Erinnerung» solle weiter wachsen.

Zum Bistum Trier gehören rund 1,1 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.