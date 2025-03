Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Wirtschaftsleistung im Saarland ist im vergangenen Jahr kräftig geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von 2023 auf 2024 preisbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Der Rückgang fiel damit größer aus als bundesweit. In Deutschland ist das BIP um lediglich 0,2 Prozent gesunken. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung im Bundesland liegt demnach insbesondere an einer negativen Entwicklung im produzierenden Gewerbe, wie das Landesamt weiter mitteilte. Bei Dienstleistungen konnte das Saarland hingegen leicht zulegen.

© dpa-infocom, dpa:250328-930-417517/1