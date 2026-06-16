das ist ein test das ist ein test Sven Sabock 16.06.2026, 18:00 Uhr

Es ist der moderne Klassiker des deutschen Basketballs. Auch in diesem Jahr stehen sich das Star-Ensemble von Bayern München und das junge

angenbein, dpa Berlin (dpa) – Team von Alba Berlin im Finale um die deutsche Meisterschaft gegenüber. Vor Spiel drei der Serie (1:1) am Mittwoch (20.30 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt wird immer deutlicher, welche zentrale Rolle beide Standorte auch in den Plänen der NBA für eine eigene Europa-Liga spielen und welche enormen Konsequenzen dieser Schritt haben könnte.







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