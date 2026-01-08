Das ist am neuen Lkw-Parkplatz in der Eifel besonders

60 Stellplätze für Lastwagen bietet ein neuer Parkplatz in der Eifel. Was der Bundesverkehrsminister dazu sagt.

Fließem (dpa/lrs) – Bei Bitburg in der Eifel gibt es einen neuen gesicherten Parkplatz für Lastwagen mit 60 Stellplätzen. Er sei ausgestattet mit Schranken, Videoüberwachung und Zugangskontrolle, teilte die Bosch Service Solutions GmbH als Technologiepartner des Projekts zur Eröffnung mit. Der Neubau in Fließem liege drei Kilometer von der Autobahn entfernt und im Grenzgebiet zu Belgien und Luxemburg.

Diese neuen Lkw-Stellplätze würden in der Region dringend benötigt, teilte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit. «Unsere Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer sorgen täglich dafür, dass unsere Regale gefüllt sind und Waren an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Das ist ein anstrengender Job, der vor allem erholsame Pausen braucht.»

Lkw-Fahrer vor Ort versorgt

Das neue Sicherheitsparkareal sorge für Sicherheit, eine bessere Planbarkeit und stelle die Versorgung der Fahrer sicher, um die Fahrt ausgeruht und sicher fortsetzen zu können, sagte der Minister. Die umzäunten und beleuchteten Parkplätze können online reserviert werden, die Zufahrten erfolgen über Kennzeichenerfassung.

Vor Ort gibt es laut Mitteilung einen Aufenthaltsraum mit Snack- und Getränkeautomaten sowie moderne Sanitäranlagen mit WC und Duschen. Eine Anbindung an einen örtlichen Lieferdienst sei vorgesehen. Und: Über ein KI-Sprachmodul würden die Servicemitarbeiter auch zahlreiche osteuropäische Sprachen abdecken, hieß es. Betreiber ist die Truck Parking Bitburg.

Der Neubau ist vom Bundesverkehrsministerium unterstützt worden. Das entsprechende Förderprogramm war 2021 im Interesse der Verkehrssicherheit und mit dem Ziel der Verbesserung der Lkw-Stellplatzkapazitäten an den Bundesautobahnen aufgelegt worden.