Beste Wetter-Aussichten für Rheinland-Pfalz und das Saarland: Tagsüber bleibt es mild, nachts kann es jedoch Bodenfrost geben.

Offenbach (dpa/lrs) – Hochdruck bestimmt weiter das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es bleibt sonnig und sehr mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Höchsttemperaturen steigen heute auf 14 bis 19 Grad. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nicht viel ändern.

Nachts ist es allerdings weiter kalt und lokal kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf sieben bis ein Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen auch auf minus ein Grad. Gebietsweise gibt es Frost in Bodennähe, wie der DWD vorhersagt.

Heiter bis sonnig geht es tagsüber weiter, am Freitag sind stellenweise sogar 20 Grad möglich. Für das Wochenende sieht die Wettervorhersage 15 bis 19 Grad und ebenfalls viel Sonne vor.