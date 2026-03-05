Wettervorhersage
Das Frühlingswetter hält an – sonnig und fast 20 Grad
Wetter in Rheinland-Pfalz
Heiter bis sonnig lautet auch die Vorhersage für die kommenden Tage. (Archivbild)
Uwe Anspach. DPA

Beste Wetter-Aussichten für Rheinland-Pfalz und das Saarland: Tagsüber bleibt es mild, nachts kann es jedoch Bodenfrost geben.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Hochdruck bestimmt weiter das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Es bleibt sonnig und sehr mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Die Höchsttemperaturen steigen heute auf 14 bis 19 Grad. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nicht viel ändern.

Nachts ist es allerdings weiter kalt und lokal kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf sieben bis ein Grad, in geschützten Tal- und Muldenlagen auch auf minus ein Grad. Gebietsweise gibt es Frost in Bodennähe, wie der DWD vorhersagt.

Heiter bis sonnig geht es tagsüber weiter, am Freitag sind stellenweise sogar 20 Grad möglich. Für das Wochenende sieht die Wettervorhersage 15 bis 19 Grad und ebenfalls viel Sonne vor.

© dpa-infocom, dpa:260305-930-770935/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten