Das findet Rehlinger an Amtskollegen Schweitzer gut

Die saarländische Ministerpräsidentin drückt ihrem Kollegen in Rheinland-Pfalz für die Landtagswahl 2026 die Daumen. Sie kann nicht nur fachlich gut mit ihm.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger mag ihren rheinland-pfälzischen Amtskollegen Alexander Schweitzer nicht nur, weil er auch in der SPD ist. «Ich mag seinen Humor», sagte Rehlinger der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Und: «Er ist sehr klug. Ich finde, er trägt das notwendige Maß an Zorn gegenüber Ungerechtigkeiten in sich.»

Schweitzer müsse auf jeden Fall nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 22. März 2026 wieder Ministerpräsident werden, sagte die Regierungschefin im Saarland. «Alexander Schweitzer ist nicht nur ein großer Ministerpräsident, sondern ich finde, er ist ein großartiger Ministerpräsident.»

Er kenne sein Land, er liebe die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer «so sehr wie ich die Saarländerinnen und Saarländer». Neulich sei er mal nach Saarbrücken gekommen und habe dort mit ihr eine Currywurst gegessen, sagte Rehlinger. Für den Veganer Schweitzer habe es da eine vegane Wurst gegeben.