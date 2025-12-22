Darts-Profi Clemens schafft Überraschung bei der WM

Der deutsche Profi Gabriel Clemens nimmt eine schwierige Hürde bei der Darts-WM in London. Nun könnte ihn ein Duell mit einem der Größten der Szene erwarten.

London (dpa) – Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat die dritte Runde der WM erreicht und darf im Alexandra Palace in London nach Weihnachten erneut antreten. Clemens gewann am Nachmittag glatt mit 3:0 gegen den favorisierten Niederländer Wessel Nijman und schaffte bereits zum fünften Mal den Sprung in die Runde der besten 32. Sein größter Erfolg war der Einzug ins WM-Halbfinale im Jahr 2023.

Clemens: «Gut von mir»

«Grundsätzlich erwartet man das immer von sich. Es war gut von mir. Vielleicht ein bisschen schlecht auf die Doppel, aber ansonsten hatte ich es gut im Griff», sagte Clemens bei DAZN. Nijman habe definitiv seine Chancen gehabt. «Im zweiten Satz habe ich direkt ausgemacht, das ist für den Kopf gut», fügte der Deutsche an.

Der 42 Jahre alte Saarländer zeigte eine starke Leistung und behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven. Als Nijman im fünften Leg des zweiten Satzes drei Pfeile auf Doppel-Acht vergab, war die Bahn für Clemens frei. Der frühere deutsche Primus hat ein gebrauchtes Jahr hinter sich, steuert bei der WM nun aber auf einen großen Erfolg hin. Dem Publikum im Alexandra Palace zeigte er nach dem Sieg beide Fäuste.

Auch Pietreczko und Schindler weiter

In Runde drei geht es für ihn entweder gegen Ex-Weltmeister Luke Humphries aus England oder den 71 Jahre alten Darts-Senior Paul Lim. Clemens ist der dritte Deutsche, der Runde drei bei dieser WM erreicht hat. Zuvor schafften dies auch Ricardo Pietreczko und Martin Schindler.

Pietreczko hatte sich in einem Darts-Krimi mit 3:2 gegen den Engländer Dave Chisnall durchgesetzt. Für den deutschen Primus Schindler reichte es zu einem 3:0 gegen den Iren Keane Barry. Runde drei beginnt am 27. Dezember. Als letzter Deutscher vor Weihnachten spielt am Dienstag (16.30 Uhr/Sport1 und DAZN) Arno Merk gegen den Schotten Peter Wright.