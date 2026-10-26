Darmstadt (dpa/lhe) – Mit beherztem und couragiertem Offensiv-Fußball will Zweitliga-Schlusslicht Darmstadt 98 beim Pokal-Gastspiel bei der SV Elversberg überraschen. «Entscheidend ist, dass wir uns trauen, mit dem Ball mutig Fußball zu spielen. Das ist ganz wichtig und unabhängig vom Defensivkonzept», sagte Coach Florian Kohfeldt vor dem Zweitrundenduell beim Bundesligisten aus dem Saarland am Dienstag (20.45 Uhr/Sky).

Das werde aktuell und auch in den kommenden Wochen ein absoluter Schlüssel sein und solle auch ein Teil der Strategie in Elversberg sein. «Der Pokal ist ein unglaublich geiler Wettbewerb. Wir wollen eine Runde weiterkommen, denn alles andere macht keinen Sinn. Sonst bräuchte man im Pokal gar nicht erst anzutreten», sagte der 44-Jährige.

Kohfeldt: «Noch ein paar Pokal-Geschichten schreiben»

Für den Gegner hat er nur lobende Worte. «Ich freue mich erst einmal für die SV Elversberg, dass die gute, kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre belohnt wird. Sie spielen nach wie vor mit sehr hohem Pressing und versuchen, sich spielerisch von hinten herauszulösen», sagte Kohfeldt.

Seine bisher so schwach in die Saison gestartete Mannschaft wolle er selbst in den richtigen Fokus bringen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Pokalmannschaften zeichne es aus, dass sie «diesen Alles-oder-nichts-Charakter des Wettbewerbs mögen. Und ich hoffe, dass wir das auch in diesem Jahr wieder in uns haben», sagte er. «Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch ein paar weitere Geschichten schreiben können.»