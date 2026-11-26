Mainz (dpa/lrs) – Tausende Menschen erkranken jedes Jahr in Rheinland-Pfalz an Darmkrebs, der bei Männern und Frauen zu den drei häufigsten Krebsarten zählt. Die zur Vorsorge empfohlene Darmspiegelung wurde nach Auswertungen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK zuletzt von immer mehr gesetzlich Versicherten in Anspruch genommen. So sei die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen von 25.000 im Jahr 2019 auf 35.000 im Jahr 2025 gestiegen. Das hohe Plus liegt aber auch daran, dass mehr Menschen einen gesetzlichen Anspruch darauf haben.

«Seit April 2025 können auch Frauen schon ab 50 Jahren eine Darmspiegelung zur Darmkrebsfrüherkennung gesetzlich in Anspruch nehmen. Damit gilt für Frauen und Männer dieselbe Altersgrenze», erklärte die Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, Martina Niemeyer. Zuvor habe die Altersgrenze für Frauen bei 55 gelegen. An diesem Samstag (28.11.) ist der Tag der Krebsvorsorge, der von der AOK und der Deutschen Krebsgesellschaft vor fünf Jahren initiiert wurde und an die Bedeutung von Früherkennungsuntersuchungen erinnern soll.

Tausende Darmkrebsfälle pro Jahr

Im Jahr 2023 – aktuellere Daten liegen nicht vor – wurde laut dem Krebsregister Rheinland-Pfalz bei 1.650 Männern und 1.330 Frauen Darmkrebs diagnostiziert. Im selben Jahr wurden insgesamt 1.119 Todesfälle im Zusammenhang mit dieser Diagnose gezählt. Sowohl die Verbreitung als auch die Todesraten sind in den vergangenen Jahren laut Krebsregister leicht zurückgegangen.

Präventive Maßnahmen wie die Darmspiegelung und ein Stuhltest zur Früherkennung können zu einer möglichst frühen Behandlung dieser Krebsart beitragen. Bei einer Darmspiegelung können Krebsvorstufen wie bestimmte Darmpolypen erkannt und häufig sogar direkt bei der Untersuchung entfernt werden, sagte der Vorsitzende der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, Jürgen Körber.

Bei anderen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen zu Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs sowie Hautkrebs- und Mammografie-Screening verzeichnete das Wissenschaftliche Institut der AOK für das Jahr 2025 steigende Zahlen im Vergleich zum Jahr davor. So hätten 691.000 gesetzlich versicherte Frauen die Früherkennungsuntersuchung Gebärmutterhalskrebs in Anspruch genommen – damit liege die Zahl nach einem Rückgang in den Jahren zuvor aber lediglich wieder auf dem Niveau von 2019.