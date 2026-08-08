Weniger Krankmeldungen
DAK: Etwas weniger Krankmeldungen im ersten Halbjahr
Krankschreibung
Die Zahl der Krankmeldungen ist laut DAK im ersten Halbjahr gesunken.
Sina Schuldt. DPA

DAK-Versicherte in Rheinland-Pfalz haben sich in den ersten sechs Monaten des Jahres etwas seltener krankschreiben lassen. Verändert haben sich auch die Hauptursachen für Fehltage.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Die berufstätigen Versicherten der Krankenkasse DAK in Rheinland-Pfalz sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres etwas seltener krank gewesen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Krankenstand sank um etwa 0,3 Punkte auf 5,5 Prozent. Das bedeutet, dass im Schnitt an jedem Tag von Januar bis Juni 55 von 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern krankgeschrieben waren.

Vor allem Atemwegserkrankungen wurden im ersten Halbjahr deutlich seltener als Grund für eine Krankschreibung verzeichnet, wie die Krankenkasse auf Grundlage von Datenanalysen berichtete. Häufigste Ursache für einen Ausfall seien inzwischen Muskel-Skelett-Probleme oder psychische Erkrankungen. Die durchschnittliche Erkrankungsdauer habe im ersten Halbjahr bei 9,9 Tagen gelegen. In der ersten Jahreshälfte 2025 war sie mit 9,8 Tagen etwas kürzer.

Neue Spitzenreiter bei Krankheitsursachen

«Besonders auffällig ist der Rückgang bei den Atemwegserkrankungen», schrieb die DAK. In Rheinland-Pfalz sanken die dadurch verursachten Fehltage um knapp ein Viertel auf 176 Tage je 100 Beschäftigte.

Eine Zunahme gab es dagegen durch Erkrankungen an Knochen, Muskeln oder Gelenken sowie durch psychische Leiden. Die Zahl der Fehltage stieg um neun beziehungsweise ein Prozent auf jeweils 187 Fehltage je 100 Beschäftigte.

Für die aktuelle Krankenstands-Analyse hat das Berliner IGES Institut Daten von etwa 130.000 erwerbstätigen DAK-Versicherten in Rheinland-Pfalz ausgewertet.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-500529/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Gesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten