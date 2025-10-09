Mehrere Anrufer melden das Feuer im Kirchturm. Die Feuerwehr rückt an. Vorsichtshalber werden Häuser in der Nähe vorübergehend evakuiert.

Zell (dpa/lrs) – Zu dem Brand eines Kirchturms ist die Feuerwehr in Peterswald-Löffelscheid (Kreis Cochem-Zell) ausgerückt. Der Dachstuhl des Kirchturms habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei in Zell. Inzwischen sei das Feuer gelöscht. Die Ursache des Brandes sei noch völlig unklar.

Mehrere Anrufer hatten den Brand bei der Polizei gemeldet. Vorsichtshalber seien benachbarten Häuser vorübergehend evakuiert worden, sagte der Sprecher. Kenntnisse über verletzte Personen habe er keine. Bei dem Einsatz waren Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz.