Dachstuhl brennt – zwei Menschen verletzt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Kaiserslautern sind zwei Bewohner verletzt worden. Am späten Silvesternachmittag sei ein Feuer im Dachstuhl des Hauses im Ortsteil Erzhütten ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Haus ist vorerst aber nicht bewohnbar. Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich. Benachbarte Gebäude wurden nicht beschädigt.

