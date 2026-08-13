Die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Einsatzkräften aus, um einen Brand bei einer Firma zu bekämpfen. Am Abend sind die Flammen unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht.

Sessenbach (dpa/lrs) – Eine Dachdeckerfirma mit angrenzendem Wohnhaus ist in der Gemeinde Sessenbach im Westerwaldkreis in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen mittlerweile unter Kontrolle bringen, wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte. Es brenne aber immer noch. Sowohl das Firmen- als auch das Wohngebäude hätten größeren Schaden genommen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.

Alle Bewohner konnten das Gebäude nach Polizeiangaben unverletzt verlassen. Wegen der starken Rauchentwicklung müssten Anwohner in dem Gebiet jedoch ihre Häuser verlassen, sagte die Sprecherin. Sie sollten großteils bei Freunden und Angehörigen unterkommen.