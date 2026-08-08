Thür (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Mayen-Koblenz sind drei Menschen verletzt worden. Rettungswagen brachten sie nach dem Unfall bei Thür am Freitag in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer ihre Verletzungen waren, war demnach zunächst unklar.

Der 21 Jahre alte Fahrer des einen Autos hatte am Abend auf der Bundesstraße 256 den Angaben zufolge einen Lastwagen überholen wollen. Dabei stieß sein Wagen laut der Mitteilung mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem die beiden anderen Betroffenen saßen. Die beiden Fahrzeuge wurden demnach bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie danach abgeschleppt werden mussten.