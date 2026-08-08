Zusammenstoß
Crash beim Überholen: Drei Verletzte bei Unfall auf B256
Rettungswagen
Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Ein 21-Jähriger will auf einer Bundesstraße einen Laster überholen. Doch das Überholmanöver geht schief.

Lesezeit 1 Minute

Thür (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Mayen-Koblenz sind drei Menschen verletzt worden. Rettungswagen brachten sie nach dem Unfall bei Thür am Freitag in Krankenhäuser, wie die Polizei mitteilte. Wie schwer ihre Verletzungen waren, war demnach zunächst unklar.

Der 21 Jahre alte Fahrer des einen Autos hatte am Abend auf der Bundesstraße 256 den Angaben zufolge einen Lastwagen überholen wollen. Dabei stieß sein Wagen laut der Mitteilung mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem die beiden anderen Betroffenen saßen. Die beiden Fahrzeuge wurden demnach bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie danach abgeschleppt werden mussten.

© dpa-infocom, dpa:260808-930-501353/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Verkehr
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten