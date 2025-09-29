Ein Binnenschiff, zwei Brücken: Nach Kollisionen an der Mittelmosel sind Schiffscontainer beschädigt. Auch die zwei Straßenbrücken? Die Ermittlungen laufen.

Schweich/Longuich (dpa/lrs) - Ein Containerschiff auf der Mosel hat nachts zwei Brücken gerammt. Zuerst stieß es gegen eine Brücke in Schweich und kurz darauf gegen eine in Longuich im Kreis Trier-Saarburg, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte.

«Es kam zu keinem Wassereintritt, verletzt wurde niemand», hieß es weiter. «Von insgesamt 40 mitgeführten Containern wurden fünf massiv beschädigt», ergänzte die Polizei. Die beiden Straßenbrücken wurden frühmorgens zunächst gesperrt, Experten suchten nach möglichen Schäden. Die Höhe des Sachschadens bei den betroffenen Containern war vorerst unklar.

Havariertes Schiff darf weiterfahren

Die Wasserschutzpolizei hatte nach eigenen Angaben die Fahrtüchtigkeit des Schiffsführers und seines Schubverbands mit einem niederländischen Frachtschiff und einem von ihm geschobenen sogenannten Leichter überprüft. Ein Alkoholtest ergab null Promille im Blut des Schiffsführers. Er durfte daraufhin moselabwärts weiterfahren - mit allen Containern an Bord inklusive der fünf beschädigten Frachtbehältnisse.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen. «Da müssen zum Beispiel die Fahrdaten ausgelesen werden», sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Nicht selten komme in solchen Fällen ein nautischer Fehler in Betracht, zumal «in der Dunkelheit auf einer engen Fahrstraße».