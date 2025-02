Container für alle Fälle – Erfahrungen aus Ahrtal halfen

Bei der Flutkatastrophe zeigte sich, woran es in Katastrophenlagen mangelt. Die Malteser haben nun ein kleines Raumwunder entwickelt.

Mainz (dpa/lrs) – Nach Erfahrungen aus vielen Einsätzen auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat der Malteser Hilfsdienst in Mainz ein flexibel einsetzbares Gefährt entwickelt. Der erste sogenannte «MedExTainer», der kurzfristig aufgebaut und Raum für medizinische Versorgung, Besprechungen oder die Verpflegung bieten oder auch als Schlafgelegenheit genutzt werden kann, wurde in Mainz vorgestellt – weitere könnten folgen.

Es ist quasi ein Lastwagen mit einem abladbaren und ausziehbaren Container. Hydraulische Stützen sorgen dafür, dass dieser auch auf unebenem Grund stehen kann. Insgesamt kann binnen kurzer Zeit – nach etwas Übung soll das Modul binnen 20 Minuten stehen – ein Raum mit rund 40 Quadratmetern Fläche geschaffen werden.

Zelte können weggeweht oder unterspült werden

Die Idee dafür habe es schon länger gegeben, sagte Markus Häfner, Referent für Katastrophenschutz bei den Maltesern in Mainz. Mal stürme es bei einem Einsatz, mal regne es in Strömen, sei heiß oder kalt. Wenn mit Zelten gearbeitet werde, könnten diese weggeweht oder unterspült werden, im Inneren könne es unerträglich heiß oder kalt sein, was die Einsatzkräfte belaste. «Das Zelt ist heute eigentlich nicht mehr adäquat», sagte Häfner.

Dann sei die Ahrtalflut gekommen, nach der Katastrophe habe es keinerlei nutzbare Infrastruktur und Räume mehr gegeben, das sei so in der Form in Deutschland bis dahin kaum vorstellbar gewesen. Viel Personal sei durch den Transport von Ausrüstung aus weiter entfernten Räumlichkeiten gebunden gewesen. Das habe deutlich vor Augen geführt, dass Raum dorthin müsse, wo er gebraucht werde.

Auch Kommunen können erstes Exemplar nutzen

Vorangetrieben habe das Pilotprojekt «MedExTainer» eine Arbeitsgruppe innerhalb der Malteser, berichtete Häfner, auch habe es einen Austausch mit der Mainzer Berufsfeuerwehr gegeben. Ein Unternehmen, das eigentlich Show-Trucks baue, sei für den Bau des Konstrukts gefunden worden. Ziel sei es, dass es künftig mehr Exemplare davon gebe, die dann bei Bedarf auch zu einem größeren Einsatzkomplex verbunden werden könnten.

Zur Ausstattung des «MedExTainer», der eine Fläche von mindestens acht mal neun Metern benötigt, gehören unter anderem medizinisches Material, ein Sauerstoff-System oder in den Boden eingelassene Vorrichtungen für Krankentragen. Je nach Bedarf können etwa noch Beatmungsgeräte oder ein EKG, Betten oder Büromaterial mitgenommen werden. Angefordert werden kann der «MedExTainer» Häfner zufolge auch von Behörden oder Kommunen.

Das Gesamtprojekt habe ein Volumen von 550.000 Euro, sagte Häfner. Der Container habe etwa 300.000 Euro gekostet, das Fahrzeug an sich 60.000 Euro, der Rest entfalle auf die Ausstattung. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützte mit 50.000 Euro, Förderer war auch die Deutsche Fernsehlotterie.