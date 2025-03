Cold Case aus Region Trier bei «Aktenzeichen XY»

Ein seit 22 Jahren ungelöster Mordfall auf einem Parkplatz an einer Landstraße bei Trier lässt die Ermittler nicht los. Jetzt hoffen sie auf neue Hinweise.

Trier (dpa/lrs) – Gut 22 Jahre nach dem Mord an einer 30-Jährigen auf einem Parkplatz an einer Landstraße bei Trier nimmt die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» den Fall neu ins Visier. Von der Ausstrahlung am Mittwoch (20.15 Uhr) erhofft sich die Trierer Kriminalpolizei neue Hinweise auf das bislang ungeklärte Verbrechen.

Die Getötete war eine von Geburt an gehörlose Frau aus Köln. Sie wohnte in einer WG für Gehörlose und arbeitete gelegentlich als Prostituierte in Bonn. Am 29. Dezember 2002 war sie mit einer Freundin wieder auf dem dortigen Straßenstrich unterwegs.

Gegen 21.20 Uhr wurde sie zuletzt gesehen, als sie in einen weißen Transporter stieg. Danach verlor sich ihre Spur. Der Täter fuhr mit ihr etwa 150 Kilometer in Richtung Trier. Auf dem abgelegenen Parkplatz kam es dann zu einer Auseinandersetzung, in deren Folge die 30-Jährige stirbt.

Nach ihrem Fund konnte die tote Frau über ein sogenanntes Cochlea-Implantat, ein besonderes Hörgerät, das sie trug, identifiziert werden.

Wenn in einem Mordfall alle Spuren abgearbeitet sind, spricht man von einem «Cold Case». In der ZDF-Sendung am Mittwoch geht es um drei solcher Fälle.