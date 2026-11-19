Ein Fan von Rot-Weiss Essen zeigt beim Spiel in Saarbrücken den Hitlergruß – mehr als drei Monate später ist er identifiziert. Welche Schritte der Verein nun gegen ihn prüft.

Essen (dpa) – Mehr als drei Monate nach dem Hitlergruß eines Fans von Rot-Weiss Essen im Spiel beim 1. FC Saarbrücken ist der Täter identifiziert. Nach Angaben von Fußball-Drittligist RWE konnte die Person durch die zuständigen Ermittlungsbehörden ausfindig gemacht werden. Der Club aus dem Ruhrgebiet will nun strafrechtliche sowie zivilrechtliche Schritte gegen ihn einleiten.

RWE wolle «sämtliche dem Verein zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um ihn zur Verantwortung zu ziehen», heißt es in einem Statement des Vereins. Dabei gehe es auch um eine vom Deutschen Fußball-Bund verhängte Geldstrafe in Höhe von 22.000 Euro. Nach Einsicht in die angeforderte Ermittlungsakte will der Verein zudem vereinsinterne Sanktionen prüfen und konsequent gegen den Täter vorgehen.

Nach der Partie am ersten Spieltag beim 1. FC Saarbrücken (2:5) am 9. August 2026 verbreitete sich in den sozialen Netzwerken ein Video, in dem ein Zuschauer im Essener Gästeblock zu sehen war, der nach einem Treffer den Hitlergruß zeigte. Auch in der TV-Übertragung bei MagentaSport war die Szene klar zu erkennen. Rot-Weiss Essen hatte den Vorfall anschließend scharf verurteilt und sich nach eigenen Angaben an den Ermittlungen beteiligt.