Die Christdemokraten stehen nach einer Umfrage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an der Spitze der Wählerinnen- und Wählergunst. Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder hat trotzdem Sorgenfalten.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder hat sich besorgt zu dem starken Abschneiden der AfD bei einer Umfrage zur Landtagswahl geäußert. Die AfD könne nicht durch Verbotsanträge oder das Ausschließen von Kandidaten bei Wahlen verdrängt werden, sagte Schnieder in Mainz. Stattdessen müssten den Bürgern politische Lösungen und ordentliche Politik geboten werden.

Der Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag rief auch die SPD dazu auf, sich bei ihren Themen auf die Mitte der Gesellschaft zu konzentrieren, um ein weiteres Erstarken der AfD zu verhindern. Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist im März nächsten Jahres.

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die «Bild»-Zeitung kommt die CDU derzeit auf eine Zustimmung von 27 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz. Die AfD rangiert demnach bei 23 und die SPD bei 22 Prozent.