CDU wählt Spitzenkandidaten für 2026 – Merz redet

Gordon Schnieder will die CDU Rheinland-Pfalz in die Landtagswahl führen. Bei seiner Wahl zum Spitzenkandidaten darf sich der Landesparteichef auf Unterstützung des Bundesparteichefs freuen.

Morbach (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Oppositionsführer Gordon Schnieder soll an diesem Samstag zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werden. Der 50-Jährige aus der Eifel will Ministerpräsident werden und die SPD nach 35 Jahren an der Spitze der Landesregierung ablösen. Die Landtagswahl ist am 22. März 2026.

Prominenter Redner beim Parteitag in Morbach im Hunsrück ist der CDU-Bundesvorsitzende und Kanzler, Friedrich Merz. Er wird voraussichtlich am frühen Nachmittag (14.15 Uhr) zu den Delegierten und Gästen sprechen.

Erwartet werden rund 400 bis 450 Menschen. Dazu gehören unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, der ältere Bruder von Gordon Schnieder.