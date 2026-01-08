CDU sagt Klausurtagung wegen Wetterwarnungen ab

Es sollte der große Auftakt der CDU für das Wahljahr 2026 werden. Jetzt wird nichts aus der Klausurtagung in Mainz.

Berlin (dpa) - Der CDU-Vorstand hat seine Klausurtagung in Mainz wegen der aktuellen Wetterwarnungen abgesagt. «Aufgrund der eindringlichen Wetterwarnungen und der damit verbundenen Gefahrenlage sowie den angekündigten Zug- und Flugausfällen sehen wir uns leider gezwungen, unsere Jahresauftaktklausur am kommenden Freitag und Samstag abzusagen», teilte eine Parteisprecherin mit.

Die Klausurtagung sollte am Freitag und Samstag stattfinden und vom CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzler Friedrich Merz geleitet werden. Die Partei wollte damit ins Wahljahr 2026 mit fünf Landtagswahlen starten. Unter anderem war geplant, eine «Mainzer Erklärung» zu verabschieden. In dem Entwurf geht es vor allem um die Ankurbelung der Wirtschaft.

Der Parteivorstand machts ich unter anderem für ein Vorziehen der ab Januar 2028 geplanten Reduzierung der Körperschaftsteuer stark. Voraussetzung für das Vorziehen der Steuersenkung sei aber, dass die Haushaltssituation von Bund und Ländern es zulässt.

Merz wurde am Mittwoch bei der CSU-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon erwartet.