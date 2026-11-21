In rund fünf Monaten wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Die CDU will zurück in die Staatskanzlei - und berät auf einem Parteitag ihr «Regierungsprogramm».

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die CDU im Saarland beschließt auf einem Landesparteitag in Saarbrücken (9.30 Uhr) ihr Programm für die Landtagswahl am 18. April 2027. Die Delegierten beraten über das rund 100 Seiten umfassende Papier unter dem Titel «Zukunftsplan Saarland» und stimmen darüber ab. Mehr als 400 Teilnehmer werden erwartet.

Im Fokus steht die Rede des Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten Stephan Toscani. Als Gastredner wird der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) erwartet. Schnieder habe in diesem Jahr vorgemacht, was die Saar-CDU ebenfalls erreichen wolle: Die Staatskanzlei für die CDU zurückerobern, hieß es.

Mit der Bezeichnung «Regierungsprogramm 2027-2032» unterstreicht die Partei ihren Anspruch, künftig erneut die politische Gestaltung im Land übernehmen zu wollen. Nach der Wahlniederlage im März 2022 ist die CDU im Saarland erstmals seit 23 Jahren wieder in der Opposition.

Das Saarland wird seitdem von einer SPD-Alleinregierung mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) regiert.