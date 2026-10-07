CDU und SPD regieren seit rund fünf Monaten erstmals gemeinsam in Rheinland-Pfalz. Wie der neue CDU-Fraktionschef den Start bewertet, sagt er der «Rheinpfalz».

Mainz (dpa/lrs) – Der neue rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktionschef, Christoph Gensch, sieht in der Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner SPD «wechselseitige Anpassungsstörungen». «Beide Seiten müssen noch in ihre Rolle hineinfinden: wir mit dem Wechsel aus der Opposition in die Regierung, die SPD sicher mit Blick darauf, dass jetzt eine starke CDU die Richtung vorgibt», sagte der CDU-Politiker und Arzt der «Rheinpfalz».

Nicht nur in der Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion, sondern auch mit ihrem neuen Vorsitzenden, Ex-Ministerpräsident Alexander Schweitzer, sieht Gensch auch «eine wechselseitige Anpassungsstörung». «Wir müssen sicherlich noch mehr zueinanderfinden. Das ist eine Frage der Zeit und auch medizinisch möglich», sagte der 47 Jahre alte Pfälzer.

Gensch: Schweitzer sollte sich mehr auf Mainz fokussieren

Schweitzers Positionierung in der neuen Rolle bewertet Gensch kritisch: «Was mich persönlich freuen würde, wäre, wenn sein Fokus noch etwas mehr auf Mainz läge und weniger auf Berlin.» Denn: «Das würde uns auch die eine oder andere Spitze gegen die CDU ersparen, die wir im Moment noch mit staatsmännischer Gelassenheit hinnehmen.» Schweitzer ist auch kommissarischer Landeschef der SPD und stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei.

Den Start der schwarz-roten Koalition nach 35 Jahren SPD-Regierung bewertet Gensch auf einer Skala von eins bis zehn mit sieben bis acht. Es ist die erste Koalition der beiden Parteien in der Geschichte des Landes. Die CDU hatte die SPD bei der Landtagswahl im März nach 35 Jahren als stärkste Kraft abgelöst.