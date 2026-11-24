Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur verrät er, was für ihn CDU-Politik ausmachen muss und wohin es für ihn nicht gehen darf. Und was wäre sein liebster Koalitionspartner?

Mainz (dpa/lrs) – Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschefs Christoph Gensch muss für seine Partei Wirtschaftspolitik eindeutig vor Klimaschutzpolitik gehen. «Der Laden muss laufen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wenn wir hier alle nur noch im Grünen sitzen, ist keinem geholfen.»

Die CDU müsse einen Markenkern haben, um wählbar zu sein, betonte der Pfälzer. Dazu gehörten für ihn das Bekenntnis zu Europa und das christliche Menschenbild. In der Sicherheitspolitik müsse es um die Stärkung von Polizei und Sicherheitsorganen auf allen Ebenen gehen, «gerade im Kontrast zu dem, was in Berlin unter Führung der Linken geplant ist».

Restriktive Migrationspolitik ist ihm wichtig

Ein weiteres Element eines CDU-Markenkerns ist für Gensch eine «restriktive Migrationspolitik». Bei der müsse man einfach sagen, dass irreguläre Migration das gesellschaftliche Zusammenleben und das soziale Miteinander gefährde. «Beim Sozialstaat haben wir kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabenproblem. In dem Bereich müssen wir auch deutlich einsparen.»

«Unser Markenkern darf nicht verwässert werden», mahnte Gensch. «Wir lassen uns nicht von links in eine Richtung drängen, die nicht die unsere ist. Und mit Extremisten an den Rändern arbeiten wir nicht zusammen. Wer das tut, schafft demokratiegefährdende Strukturen.»

Wenn ihn jemand nach seinem liebsten Koalitionspartner fragen würde, würde er die dänische Sozialdemokratie nennen. «Sie ist die einzige Sozialdemokratie, die verstanden hat, dass hohe Sozialleistungen und ein wirkliches Kümmern um die Schwächsten der Gesellschaft nur machbar sind, wenn die vorhandenen Ressourcen passgenau eingesetzt werden.»

Dazu gehöre, dass gezielt gefördert und Sozialmissbrauch verhindert werde. So werde eine hohe Akzeptanz für Sozialleistungen erreicht. «Offene Grenzen und hohe Sozialleistungen, das funktioniert in keinem Staat der Welt», betonte Gensch. «Diese Erkenntnis würde ich mir auf Bundesebene und auch bei den linken Parteien wünschen.»