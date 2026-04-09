Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Büros und Geschäftsstellen der CDU in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind beim Kartendienst Google Maps zeitweise in «Eierstelle» und «Eierhaus» umbenannt worden. Urheber und Hintergründe der bundesweiten Aktion sind offen. Der CDU-Landesverband in Mainz bestätigte den Vorgang, wollte die Aktion aber nicht kommentieren. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» hatte zuvor darüber berichtet.

Medien stellten einen Zusammenhang her mit Protesten junger Leute gegen die Wehrpflicht. Bei einer Schüler-Demonstration gegen die Wehrpflicht Anfang März in Berlin hatte ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift «Merz leck Eier» getragen. Die Polizei teilte anschließend mit, dass sie gegen den jungen Mann wegen Verdachts der Verleumdung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz ermittelt.

Google erklärte auf dpa-Anfrage, man sei bemüht, Google Maps so aktuell wie möglich zu halten und Nutzerinnen und Nutzern korrekte Informationen anzuzeigen. Fehlerhafte Informationen könnten mit Hilfe des Feedback-Buttons gemeldet werden. Im Laufe des Tages wurden die Umbenennungen teilweise wieder rückgängig gemacht.