Camping boomt – mehr als drei Millionen Übernachtungen

Erneut hat in Rheinland-Pfalz eine wachsende Zahl an Menschen in Zelten oder im Wohnwagen kampiert. Die Branche hat eine eindeutige Erklärung dafür.

Steinalben (dpa/lrs) – Der Wunsch nach naturnahem Urlaub boomt. Die Campingplätze in Rheinland-Pfalz verzeichnen in diesem Jahr mehr als drei Millionen Übernachtungen. Ende September lag die Zahl nach Branchenangaben bei 3,2 Millionen, 14,9 Prozent mehr als im Vorjahr. «Das ist das vierte Jahr in Folge, in dem wir die Marke toppen», sagte Timo Koch, Vorsitzender des Verbands der Campingwirtschaft. Die offiziellen Übernachtungszahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems werden erst im kommenden Jahr veröffentlicht.

Was Rheinland-Pfalz besonders auszeichne, sei die Kombination aus «hochwertigen Campingplätzen und der Vielfalt an idyllischen Flusstälern wie Mosel, Rhein, Nahe und Ahr sowie den waldreichen Mittelgebirgen von der Eifel, Hunsrück bis zum Pfälzer Wald – eine Naturkulisse, die ihresgleichen sucht», so Koch.

Auch insgesamt gesehen bleibt Rheinland-Pfalz als Ziel für Reisende gefragt: Die Beherbergungsbetriebe registrierten nach Angaben des Statistischen Landesamtes von Januar bis Oktober ein Plus: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Gäste um 2,3 Prozent auf 7,8 Millionen gestiegen, die der Übernachtungen um 1,3 Prozent auf 20,1 Millionen.

Deutlich mehr Übernachtungen verbuchten den Statistiker zufolge insbesondere auch die Camping- und Reisemobilplätze – hier gab es in den ersten zehn Monaten dieses Jahres ein Plus von 13 Prozent.