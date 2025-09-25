Autofahrer sollen in der Umgebung von Baumholder keine Anhalter mitnehmen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen aufzuhalten.

Baumholder (dpa/lrs) – Die Polizei fahndet im Kreis Birkenfeld nach Callcenter-Betrügern. Autofahrer sollen im Bereich Heimbach bei Baumholder und den umliegenden Ortschaften keine Anhalter mitnehmen. Die Bevölkerung wird dabei um Hilfe gebeten: Verdächtige Personen und Beobachtungen sollen umgehend der Polizei gemeldet werden.

Die Beamten waren am späten Donnerstagnachmittag wegen eines Callcenter-Betrugs im Einsatz. Dabei konnte einer der Täter festgenommen werden. Mindestens ein weiterer Täter sei auf der Flucht, hieß es am Abend. Um welche Art Betrug via Callcenter es sich handelt, wurde zunächst nicht mitgeteilt.