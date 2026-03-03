Die Gewerkschaft Verdi ruft im Saarland erneut zu Warnstreiks auf. Am Mittwochfrüh soll es losgehen. Die Dauer hänge von einem Angebot der Arbeitgeber ab.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Scheitern der dritten Verhandlungsrunde im ÖPNV ruft Verdi im Saarland erneut zu Warnstreiks auf. Alle sieben Verkehrsunternehmen in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen, Saarlouis und Merzig seien aufgerufen, die Arbeit am Mittwochmorgen um 3.00 Uhr niederzulegen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft mit. Der Warnstreik soll drei Tage dauern.

Der Warnstreik-Aufruf gelte für alle Tarifbeschäftigte, vom Bus- und Straßenbahnfahrer bis zu den Beschäftigten in den Werkstätten. Beim letzten Warnstreik Ende Februar waren dies rund 1.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.

Arbeitgeber: Verdi soll an den Verhandlungstisch zurückkommen

Der Warnstreik soll mit der letzten Schicht an diesem Freitag (6. März) zu Ende gehen. Wenn die Arbeitgeber vorher ein aus Sicht der Gewerkschaft zustimmungsfähiges Angebot vorlegten, könne der Warnstreik auch früher beendet werden.

Der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV Saar) kritisierte «die Eskalation mit drei Warnstreiktagen auf dem Rücken der Fahrgäste». Die Arbeitgeber forderten Verdi auf, schnell an den Verhandlungstisch zurückzukommen. Nur dort und nicht auf der Straße könnten Lösungen gefunden werden.