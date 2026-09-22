Saarland
Busse und Bahnen im Saarland kostenlos an Adventssamstagen
Nahverkehr im Saarland
Wer an Adventssamstagen in die saarländischen Busse und Bahne einsteigt, benötigt dafür keinen Fahrschein. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Shoppen ohne Parkplatzsuche, Glühweintrinken, ohne Auto fahren zu müssen: Das wird im Saarland im Advent erleichtert. Für die Samstage verkündet die Ministerin eine Neuigkeit.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saarland wird den Nahverkehr an allen Adventssamstagen in diesem Jahr landesweit kostenfrei machen. Das kündigte Mobilitätsministerin Petra Berg (SPD) an. Außerdem werde ab Dezember an den Wochentagen eine neue Expresslinie von Wadern nach Saarbrücken fahren.

Die Gratis-Aktion greife den Erfolg des kostenlosen ÖPNV beim Tag der Deutschen Einheit 2025 auf und werde aus Mitteln der Wirtschaftsförderung des Landes finanziert. «Wer am 28. November sowie am 5., 12. oder 19. Dezember Bus und Bahn im Saarland nutzt, muss dafür nicht eigens einen Fahrschein kaufen und kann ohne Stau und Parkplatzsuche Weihnachtseinkäufe erledigen und die saarländischen Weihnachtsmärkte besuchen», sagte Berg. Der Tag der Deutschen Einheit habe gezeigt, «welch großen Effekt ein gutes Angebot zu unschlagbarem Preis haben kann».

Außerdem teste man diese Aktion im Advent aus, um den stationären Einzelhandel zu fördern. «Kein Onlinehandel der Welt kann dieses wunderbare Heimatshopping mit guter Beratung und Flanieren durch die wirklich sehr schönen saarländischen Innenstädte ersetzen», sagte die Ministerin.

Der Saarländische Verkehrsverbund / saarVV

© dpa-infocom, dpa:260922-930-726459/1

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