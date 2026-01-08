Buslinien der Saarbahn fahren wieder

Wegen Schnees standen die Busse der Saarbahn still – seit 4.00 Uhr rollen sie wieder. Die S1-Züge sind von den Ausfällen nicht betroffen.

Saarbrücken (dpa/lhe) – Nach einer wetterbedingten Unterbrechung sind die Buslinien der Saarbahn in Saarbrücken wieder unterwegs. Der Linienverkehr sei um 4.00 Uhr aufgenommen worden, teilte das Verkehrsunternehmen mit. Auch die Höhenlagen seien bis auf eine kleine Ausnahme wieder anfahrbar, sagte eine Sprecherin am Morgen.

Wegen des Schneefalls hatte die Saarbahn ihren Buslinienverkehr am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr eingestellt. Bereits zuvor fuhren Busse die Höhenlagen nicht mehr an. Die Züge der Saarbahnlinie S1 sind von den Einschränkungen nicht betroffen.