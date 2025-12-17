Busfahrerin stoppt Fahrt für einen Döner-Imbiss

Ungewöhnlicher Stopp: Eine Busfahrerin hat per Telefon ihre Bestellung in einem Imbiss bestellt – und legt zur Überraschung der Fahrgäste eine Pause ein. Die Stadtwerke bitten um Entschuldigung.

Trier (dpa/lrs) – In Trier ist die Fahrerin eines Stadtbusses an der Haltestelle ausgestiegen, um sich einen Döner zu holen. Wie der SWR berichtete, mussten Fahrgäste am Montag minutenlang auf die Weiterfahrt warten. Es bildete sich ein Stau. Die Stadtwerke bestätigten den Vorfall und baten um Entschuldigung.

«Unsere Busfahrerin ist in der Saarstraße aus dem Bus ausgestiegen, um sich eine Mahlzeit zu kaufen, die sie telefonisch vorbestellt hatte», teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bus habe zwei Minuten und sieben Sekunden an der Haltestelle gehalten und sei mit knapp 20 Sekunden Verspätung losgefahren. «Zu möglichen Staus können wir keine Aussage treffen.» Bei den Stadtwerken seien keine Beschwerden eingegangen.

Grundsätzlich sei nicht erlaubt, während des Liniendienstes selbsttätig Pausen einzulegen. «Während der Pausenzeiten können die Kolleginnen und Kollegen gerne essen und trinken.» Mögliche Konsequenzen würden intern behandelt. «Wir möchten uns bei den betroffenen Fahrgästen herzlich entschuldigen.»