Busfahrer mit Reizstoff angegriffen

Pirmasens (dpa/lrs) – Der Fahrer eines Linienbusses ist am Busbahnhof in Pirmasens mit einem Reizstoff angegriffen worden. Nach einem Streit am frühen Samstagabend habe ein noch unbekannter Täter dem Mann Reizstoff ins Gesicht gesprüht, teilte die Polizei mit. Der Bus habe zu dem Zeitpunkt gestanden.

Um einen Fahrgast habe es sich bei dem Täter nicht gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei nach dem Angriff zu Fuß geflüchtet. Der Busfahrer wurde den Angaben zufolge nicht verletzt, allerdings schmerzten ihm die Augen. Seinen Dienst konnte er dennoch fortsetzen.

Worum es in dem Streit der Männer ging, war zunächst unklar. Auch zur Art des Reizstoffs konnte der Sprecher zunächst keine genaue Angabe machen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, die Polizei sucht Zeugen.