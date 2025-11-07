Busfahrer kollabiert am Steuer – Fahrgast greift ein

Notbremse im Linienbus: Ein 34-Jähriger verhindert bei Trier Schlimmeres, als der Fahrer plötzlich ohnmächtig wird. Wie er reagierte - und warum alle mit dem Schrecken davonkamen.

Trier (dpa/lrs) – Der Fahrgast eines Linienbusses hat nahe Trier durch sein beherztes Eingreifen einen Unfall verhindert. Als der 64-jährige Busfahrer am Donnerstag während der Fahrt plötzlich ohnmächtig wurde, eilte der 34-Jährige zum Fahrerplatz und übernahm das Lenkrad. Er bremste den Bus ab, alle Insassen blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Rettungsdienst konnte zunächst keine genaue Ursache für die Ohnmacht des Fahrers feststellen. Der 64-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ersatzfahrer brachte den Bus und die Fahrgäste sicher zum Zielort in Trier.