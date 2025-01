Bus prallt gegen Wohnhäuser – fünf Leichtverletzte

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Linienbus ist in Saarbrücken in den Gegenverkehr geraten und dabei erst in ein Auto und dann in die Fassade zweier Häuser geprallt. Der 73 Jahre alte Busfahrer habe am Steuer einen Schwächeanfall erlitten und die Kontrolle verloren, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall im Ortsteil Dudweiler seien der Fahrer und vier Fahrgäste leicht verletzt worden.

Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Bus befreit und in Krankenhäuser gebracht. Eine fünfte Person, die auch als Fahrgast im Bus saß, blieb demnach unverletzt.

Haus muss evakuiert werden

Eins der beiden Einfamilienhäuser sei durch den Bus so stark beschädigt worden, dass ein Experte des Technischen Hilfswerks Zweifel an der Statik geäußert habe. Das Haus sei am Dienstagabend vorsorglich evakuiert worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.