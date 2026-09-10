Weil ältere Schüler Sitze in dem Bus mit ihren Rucksäcken blockieren, müssen andere stehen. Dann kommt es zu dem Unfall.

Norheim (dpa/lrs) – Vier Schüler in einem Linienbus sind bei einem Unfall bei Bad Kreuznach verletzt worden. Die acht und neun Jahre alten Kinder wurden gegen eine Metallstange geschleudert und erlitten leichte Prellungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Bus war am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 236 in Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg unterwegs. Der 56 Jahre alte Fahrer habe wegen der tiefstehenden Sonne einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw übersehen – und sei mit dem Bus gegen den Wagen geprallt. Im Bus waren nach Polizeiangaben rund 50 Schülerinnen und Schüler. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die Kinder, die verletzt wurden, hatten bei der Fahrt zur Schule in dem Bus gestanden, weil Sitzplätze mit Rucksäcken älterer Schüler belegt gewesen seien, schrieb die Polizei. Sie wies darauf hin, dass Rucksäcke und andere Gegenstände während der Fahrt nicht auf Sitzplätzen abgelegt werden sollten, sofern diese von anderen Fahrgästen benötigt werden.