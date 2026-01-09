Bus muss ausweichen und fällt um

Rettungskräfte sind auf der B 265 im Einsatz. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Fahrzeug.

Kretz (dpa/lrs) – Im Landkreis Mayen-Koblenz ist ein Bus umgestürzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Andernach sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Bundesstraße 256 in Höhe Kretz im Einsatz. «Dort musste ein Bus einem anderen Verkehrsteilnehmer ausweichen. Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.»

Die Bundesstraße ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit voll gesperrt. Weitere Details – etwa, ob der Unfall mit den Witterungsverhältnissen zusammenhängt – sind derzeit nicht bekannt.