Bus muss ausweichen und fällt um - Busfahrer verletzt

Kretz (dpa/lrs) - Im Landkreis Mayen-Koblenz ist ein Bus umgestürzt und sein Fahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Andernach waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der Bundesstraße 256 in Höhe Kretz im Einsatz. Dort habe ein Bus einem von der Autobahn 61 auf die Bundesstraße auffahrendem Lkw ausweichen müssen. «Der Bus ist dadurch in den Graben gekommen und umgekippt. Fahrgäste befanden sich nicht in dem Bus.»

Rettungskräfte brachten den Busfahrer in ein Krankenhaus, der Bus musste aus dem Graben geborgen werden. Etwa drei Stunden lang war die Bundesstraße nach dem Unfall voll gesperrt. Weitere Details - etwa, ob der Unfall mit den Witterungsverhältnissen zusammenhängt - sind derzeit nicht bekannt.