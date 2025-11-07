Bus kracht in Hauswand – Fahrer schwer verletzt

Ein Linienbus mit neun Kindern und Jugendlichen fährt im Saarland gegen ein Haus. Welche Erklärung hat die Polizei?

Überherrn (dpa/lrs) – Ein Linienbus ist im saarländischen Überherrn in eine Hauswand gekracht. Der 60-jährige Fahrer kam laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus. «Wir gehen nach derzeitigem Stand von einem medizinischen Notfall aus», sagte ein Polizeisprecher.

In dem Bus saßen neun Kinder und Jugendliche. Ein Kind hatte einen Schock und ein weiteres Kratzwunden. Die anderen jungen Fahrgäste blieben der Polizei zufolge unverletzt.

Kran birgt Bus

Der Bus war vor dem Unfall über mehrere Grundstücke gefahren. Ein Kran barg das Fahrzeug. Einem Gutachter zufolge ist das Haus noch statisch stabil und damit bewohnbar, wie der Polizeisprecher sagte. Den Sachschaden bei Bus und Haus schätzte die Polizei auf insgesamt eine sechsstellige Summe.

Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.